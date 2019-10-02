Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (02.10.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, Hong Kong’da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD’de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 dolar seviyesinin destek, 1.490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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