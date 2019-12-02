Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (02.12.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi, Almanya ve ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere’de başlayacak NATO Liderler Toplantısı’ndan gelecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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