Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (05.11.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 276,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,30 liradan, bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 841 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gidişatın küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Dolar endeksindeki yükseliş ile azalan jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydeden analistler, bugün ABD’de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.495 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

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