Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (10.10.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 285,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,30 liradan, bin 879 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 900 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 856 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satılıyor.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD’nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington’da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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