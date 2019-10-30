Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 275 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,20 liradan, bin 812 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 833 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 771 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 791 liradan, 876 liradan alınan Yarım Ziynet 886 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında süren ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve İngiltere’nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olmasının yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğine işaret eden analistler, gram altında ise ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 doların altına inilmesi durumunda 1.457 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu aktararak, gram altında ise 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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