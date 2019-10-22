Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (22.10.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 279,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,50 liradan, bin 841 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 862 liradan, 254,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,70 liradan, bin 799 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 819 liradan, 899 liradan alınan Yarım Ziynet 909 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satılıyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta 120 saatlik sürenin bugün dolacağına işaret eden analistler, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

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