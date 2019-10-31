Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 278,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.

17:30 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

31 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 276 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 276 bin 950 liradan tamamladı.

ABD Merkez Bankası’nın dün akşam beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve Japonya Merkez Bankasının, faizleri değiştirmemesine karşın genişlemeci para politikasını devam ettireceği yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının toparlandığına dikkati çeken analistler, yarın ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

AJANSLAR

ABD Altın altın fiyatları çeyrek altın Cumhuriyet altını faiz istanbul Japonya Merkez Bankası para
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more