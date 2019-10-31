Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

31 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 276 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 276 bin 950 liradan tamamladı.

ABD Merkez Bankası’nın dün akşam beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve Japonya Merkez Bankasının, faizleri değiştirmemesine karşın genişlemeci para politikasını devam ettireceği yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının toparlandığına dikkati çeken analistler, yarın ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

AJANSLAR