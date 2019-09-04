Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altında düşüş!

İstanbul Kapalıçarşı'da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 838 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Altının onsu ise dünkü yüzde 1,2’lik yükselişin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.537,1 dolardan alıcı buluyor. Analistler, dün ABD’de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında gelmesinin altının ons fiyatındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda artan risk algısının ve İngiltere’de Brexit süreci başta olmak üzere yoğunlaşan siyasi risklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasının, fiyat hareketinde etkili diğer bir unsur olduğunu dile getirdi.

Analistler bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında, Almanya ve Avro Bölgesi’nde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD’de dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkz Bankası Bej Kitap Raporu’nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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