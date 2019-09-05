Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (05.09.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair haberler küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, altının ons fiyatındaki düşüşte etkili oldu.

Analistler bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AJANSLAR