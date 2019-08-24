Altın fiyatları cep yakıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatı son durum…

Vatandaşlar altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Siyasal ve ekonomik gelişmelerden etkilenen altında artış sürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu. İşte sebest piyasa altın fiyatları ve uzmanından altın yorumu…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın gramı 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Tam altın bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım altın 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek altın 455 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Çin Gümrük Vergisi Komisyonu´nun, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurması etkisiyle petrol fiyatları 60 doların altına geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.3 düşüşle 59.14 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.17 düşüşle 54.12 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası´nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarının açıklanacağı toplantı beklenirken yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.35 artışla 17.1 dolardan,

– altın, yüzde 0.41 artışla 1,514.7 dolardan,

– bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.549 dolardan,

– platin, yüzde 0.19 artışla 863.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 2.06 düşüşle 1,454.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,882 liraya yükseldi.