Altın fiyatları cep yakıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 281,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,50 liradan, bin 854 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 875 liradan, 256,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260,50 liradan, bin 812 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 832 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 458 Lira

Gram Altın: 281 Lira

Yarım Altın: 916 Lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.