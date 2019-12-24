Altın fiyatları: Çeyrek altın 462 lira! Gram altın ve yarım altın ne kadar?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının fiyatında ufak hareketlenmeler yaşandı. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK

Çeyrek altın: 462 Lira

Yarım altın: 924 Lira

Gram altın: 284 Lira

Tam altın: Bin 848 Lira

Cumhuriyet altını: Bin 892

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Rusya´nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC), “gelecek yıla ilişkin üretim kısıntısı konusunu değerlendirmesine” ilişkin çağrısı sonrası, petrol fiyatları hafifi düştü.

Gelişmeler sonrası, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 65.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.43 düşüşle 60.18 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili öncesi altın piyasalarında yatırımcıların dikkatli oldukları görüldü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.70 artışla 17.345 dolardan,

– altın, yüzde 0.33 artışla 1,487 dolardan,

– bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.805 dolardan,

– platin, yüzde 0.84 artışla 921.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.38 artışla 1,815.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 283 liraya, çeyrek altın 463 liraya, Cumhuriyet altını da 1,918 liraya yükseldi.