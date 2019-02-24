Altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Fiyatlar düşüyor mu?

Yeni hafta öncesinde altın fiyatlarını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? Yaklaşan düğünler sezonu öncesinde altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

Alış 227,24 TL Satış 227,29 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,36 TL Satış 371,55 TL

YARIM ALTIN

Alış 724,44 TL Satış 743,10 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.500,00 TL Satış 1.523,00 TL

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.