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Altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altında son durum ne?

Altın yatırımcıları, altın fiyatlarındaki her hareketi dikkatle izliyor. Bugün de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu ekonomi piyasasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlayarak 226,43 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte, 12 Mart Salı güncel altın fiyatları...

08:02 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altında son durum ne?

Altına yatırım yapmak isteyen veya hediye olarak almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün de “Altın fiyatları ne kadar?” sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlayarak 226,43 TL’den satışa sunuluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Mart Salı en güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı, 12 Mart 2019 sabahında 226,43 lira seviyesinde yer alıyor. Spot piyasada çeyrek altın 362,3 lira, yarım altın 724,7 lira, tam altın 1449 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 1502,9 liradan alıcı buluyor.

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Son güncelleme: android-time 08:03 12.03.2019
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