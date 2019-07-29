Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 29 Temmuz güncel fiyatlar…

Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 29 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum…

29 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 818,20 TL Satış 839,83 TL

GRAM ALTIN: Alış 258,87 TL Satış 258,92 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 410,02 TL Satış 419,54 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.703,00 TL Satış 1.728,00 TL

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.