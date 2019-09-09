Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 9 Eylül güncel fiyatlar…

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 276,68 TL Satış 276,75 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış 254,30 TL Satış 256,00 TL

ALTIN ONS

Alış 1.506,53 TL Satış 1.506,91 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.847,00 TL Satış 1.875,00 TL

YARIM ALTIN

Alış 889,33 TL Satış 912,32 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 446,42 TL Satış 456,54 TL

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.