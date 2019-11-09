Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı 9 Kasım’da kaç lira?

Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftasonu da en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA?

İstanbul Kapalıçarşı'da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.