Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında dalgalanma… 30 Ocak altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları bugün yani 30 Ocak 2019 sabahında gram olarak 224 lira bandında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde dalgalanmalar yaşayan altın dünden beri stabil konumda görülüyor. Altın fiyatlarındaki değişimlere rağmen altın en çok kazandıranlar arasında yer alıyor…

30 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 224,45 alış, 224,49 satış

ÇEYREK ALTIN: 356,77 alış, 364,82 satış

YARIM ALTIN: 711,32 alış, 729,64 satış

CUMHURİYET ALTINI: 1.481,00 alış, 1.503,00 satış

EMTİA PİYASALARINDA YAPTIRIM ETKİSİ

Petrol fiyatları, ABD´nin Venezuela devlet petrol firması PDVSA´ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 artışla 60.0 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.63 artışla 52.84 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticare gerginliğinin yükselişe geçeceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası´nın toplantısı beklenirken, Salı günü sekiz ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.73 artışla 15.88 dolardan,

– altın, yüzde 0.33 artışla 1,307.4 dolardan,

– bakır, yüzde 0.99 artışla 2.7065 dolardan,

– platin, yüzde 0.69 artışla 820.1 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.74 artışla 1,298.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,503 liraya döndü.