Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın haftanın son gününde kaç lira?

Altın fiyatlarındaki ufak hareketler devam ederken birçok altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altının gram fiyatı 222 lira bandında seyrediyor ve hafta başına oranla bir miktar düşüş gözleniyor. İşte 18 Ocak tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında bu hafta başında gözlenen yükseliş takip eden günlerde yönünü düşüşe çevirdi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında 18 Ocak tarihli son durum haberimizin devamında yer alıyor… ALTIN FİYATLARI 18 OCAK GRAM ALTIN Alış 222,08 TL Satış 222,11 TL ÇEYREK ALTIN Alış 357,27 TL Satış 365,40 TL YARIM ALTIN Alış 712,31 TL Satış 730,80 TL CUMHURİYET ALTINI Alış 1.482,00 TL Satış 1.505,00 TL KÜRESEL PİYASALAR NE DURUMDA? Altın fiyatları, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılması ve Brexit sebepli endişeler etkisiyle hafif çekildi. Küresel emtia piyasalarında; – gümüş, yüzde 0.66 düşüşle 15.535 dolardan, – altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,292 dolardan, – bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.6605 dolardan, – platin, yüzde 0.26 düşüşle 805.8 dolardan – paladyum da yüzde 2.37 artışla 1,439.03 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,505 liraya döndü.

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