Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi. Dün düşen dolar kuruyla birlikte gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,4 azalışla 247,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mayıs güncel altın fiyatları…



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 247 lira

Çeyrek altın: 401 lira

Cumhuriyet altını: 1.663 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 1.275,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde dolar varlıklarının toparlanması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenmesiyle altının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün, yurt içinde ve Avro bölgesinde, tüketici güven endeksi ve ABD’de 2. el konut satışları ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, “Dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkması halinde altının gram fiyatında 245 lira seviyesini takip edeceğiz.