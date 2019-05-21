Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 247 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,6 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 21 Mayıs altın fiyatları...

07:58 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi. Dün düşen dolar kuruyla birlikte gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,4 azalışla 247,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 247 lira

Çeyrek altın: 401 lira

Cumhuriyet altını: 1.663 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 1.275,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde dolar varlıklarının toparlanması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenmesiyle altının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün, yurt içinde ve Avro bölgesinde, tüketici güven endeksi ve ABD’de 2. el konut satışları ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, “Dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkması halinde altının gram fiyatında 245 lira seviyesini takip edeceğiz.

İLGİLİ HABERAltın fiyatlarını etkileyen dolarda son durumAltın fiyatlarını etkileyen dolarda son durum

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 12:14 21.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more