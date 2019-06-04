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Altın fiyatları düşüşte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Tatil nedeniyle dün öğleden sonra piysaların kapanmasıyla Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,6 artışla 248,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise düşüşe geçerek 247,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 4 Haziran güncel altın fiyatları…

12:17 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşüşte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Düşüşe geçen altın fiyatları bugün 247,7 lira seviyesinde dengelendi. Tatil nedeniyle erken kapanan piyasalarda dün çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet altını 1.674 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 248,2 liradan işlem gördü. İşte 4 haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 247,7 lira

Çeyrek altın: 409 lira

Cumhuriyet altını: 1.667 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.323 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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