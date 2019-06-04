Altın fiyatları düşüşte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Düşüşe geçen altın fiyatları bugün 247,7 lira seviyesinde dengelendi. Tatil nedeniyle erken kapanan piyasalarda dün çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet altını 1.674 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 248,2 liradan işlem gördü. İşte 4 haziran altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 247,7 lira
Çeyrek altın: 409 lira
Cumhuriyet altını: 1.667 lira
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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.323 dolar seviyesinden işlem görüyor.