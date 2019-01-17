Altın fiyatlarında son durum: 17 Ocak Perşembe Çeyrek ve gram altın fiyatları…

Döviz fiyatlarındaki hızlı değişim altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları hafta başından düne kadar düşüş gösterdi ve bugüne ise yatay bir seyirde başladı. Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi. Peki 17 Ocak'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

En çok tercih edilen yatırım araçlarının arasında altın yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Yatırımcısı altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak ediyor. Altın uzmanları yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ediyor. Haberimizden güncel altın fiyatlarına erişebilirsiniz.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 222,82 TL Satış 222,92 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 356,47 TL Satış 365,71 TL

YARIM ALTIN

Alış 711,68 TL Satış 730,43 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.477,00 TL Satış 1.500,00 TL



ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.498 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.292,60 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi. Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmasını “pozitif” olarak değerlendirdiklerini, 1.285 doların destek, 1.295 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 220 liranın destek, 225 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. Memiş, bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Brexit ve Suriye’ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

GOLDMAN SACHS 2019 YILI İÇİN ALTIN ÖNGÖRÜSÜNÜ ARTTIRDI

Goldman Sachs, iniş-çıkışlı geçen Aralık ayı sonrasında, yatırımcıların “güvenli limanı” altın için 2019 yılı öngörüsünü yükseltti.

Goldman Sachs bir ons altın için üç, altı ve 12 aylık öngörülerini sırasıyla 1,250 dolardan 1,325 dolara, 1,300 dolardan 1375 dolara ve 1,350 dolardan 1,425 dolara yükseltti. Böylece, altının bugünkü fiyatına göre 12 aylık dönem için yüzde 10.7 artış öngörüldü.

Goldman Sachs ekonomisti Jeffrey Currie, “Altın fiyatları, güvenli görülen varlıklara talebin artmasıyla yükselecektir. Aynı durum, merkez bankası alımları için de geçerlidir, jeopolitik gerginlikler arttıkça merkez bankaları altın piyasasına yeniden isteyecektir” dedi.

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Federal Reserve´in para politikasındaki belirsizlikler konusundaki endişeler, finansal piyasaları birkaç ay boyunca etkiledi. Riskli varlıklar, 2018´de düştü ve hisse senedi piyasaları, Büyük Buhran´dan bu yana en kötü Aralık ayını yaşadı. Ancak Goldman´a göre bu dönemde, altın, Aralık ayının başından bu yana yüzde 4.0´ten fazla kazandırarak piyasaları geride bıraktı. SPDR Altın Hisse Senetleri (GLD) Aralık ayında yüzde 5.0 civarında kazandırdı.

Currie, “Geçtiğimiz haftalarda, Aralık ayındaki zayıf makro ekonomik veriler etkisiyle risk hassasiyetinde keskin düşüşler gördük, büyümenin yönü konusundaki endişeler ve ABD ekonomisinin daha zayıf ekonomilere doğru yaklaştığı endişelerini ortaya koydu” dedi.