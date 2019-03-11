Altın fiyatları geriledi! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (11.03.2019)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 226 bin 450 lira, en yüksek 227 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 226 bin 500 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 362,2400 TL Satış 370,4800 TL

YARIM ALTIN

Alış 722,5200 TL Satış 741,2700 TL

TAM ALTIN

Alış 1.448,9600 TL Satış 1.477,3800 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.502,0000 TL Satış 1.525,0000 TL

ONS

Alış 1.293,30 TL Satış 1.293,61 TL

GRAM ALTIN

Alış 226,1840 TL Satış 226,2901 TL

ATA ALTIN

Alış 1.494,8700 TL Satış 1.532,4200 TL

“ALTIN FİYATLARI TOPARLANDI”

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi, küresel piyasalarda ekonomik büyümeye yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak bu hafta altının ons fiyatında 1.297-1.327 dolar bandının takip edileceğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatında bu hafta 225,5 liranın destek, 230,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, ABD tarafında Çinli yetkililer ile devam eden müzakereler ve Brexit gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

AA