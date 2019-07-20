Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! Gram altın 261 lira oldu, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları haftasonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altın fiyatında değişimler oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI: ÇEYREK, YARIM, GRAM…

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,31 artışla 261,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 yükselişle 1.743,00 lira oldu. Geçen hafta 425,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 426,00 liraya çıktı.

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.743,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,30

Lira(Tam) Ziynet 1.703,00

Yarım Ziynet 851,00

Çeyrek Ziynet 426,00

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.