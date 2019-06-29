Altın fiyatları: Gram altın 261 Lira oldu! Çeyrek altın ne kadar?

Yatırımını altına yapanlar ve altın almayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Cuma gününü yükseliş ile kapatan altın fiyatları arasında gram 261 lira seviyelerine tırmandı. eki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 261,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,40 liradan, bin 721 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 742 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 682 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 702 liradan, 841 liradan alınan Yarım Ziynet 851 liradan ve 421 liradan alınan Çeyrek Ziynet 426 liradan satıldı.

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ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.