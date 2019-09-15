Altın fiyatları: Gram altın 272 Lira oldu! Çeyrek altın ne kadar?

Yatırımını altına yapanlar ve altın almayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Bir süredir ivmesini yukarı yönlü çeviren altın fiyatları arasında gram 272 lira seviyelerine tırmandı. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL

Gram altın: 272,13 TL alış, 272,18 TL satış.

Çeyrek altın: 437,90 TL alış, 447,82 satış.

Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.845,00 satış.

Yarım altın: 872,75 TL alış, 895,32 TL satış.

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ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.