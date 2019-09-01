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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından pazar günü dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 285 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

08:52 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 285,09 TL

Çeyrek altın: 465,16 TL

Cumhuriyet altını: 1.913,00 TL

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

Son güncelleme: android-time 09:19 01.09.2019
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