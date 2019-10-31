Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Uzmanlar İngiltere’de yapılacak olan erken seçimin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyor.

31 EKİM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 450 Lira

Gram Altın: 274,90 Lira

Yarım Altın: 900 Lira

Cumhuriyet Altını: 1855 Lira

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UZMANLAR: ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ ETKİLENEBİLİR

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında süren ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olmasının yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğine işaret eden analistler, gram altında ise ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 doların altına inilmesi durumunda 1.457 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu aktararak, gram altında ise 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.