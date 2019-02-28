Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Şubat: Altın fiyatları düşüşe geçti

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. Bugün altının gram fiyatı 226 lira seviyelerinde. Çeyrek altın fiyatı ise 369 lira dolaylarında.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.



TÜRKİYE'DE NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye en yüksek rezerve sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin altın rezervleri 2018 yılı 4.çeyrekte 253,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 258,6 ton seviyesindeydi. Türkiye en fazla altına sahip 19. ülke oldu. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Alma nya 3.369,9 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Financial Times’ta yer alan habere göre merkez bankalarının son dönemde yaptığı altın alımları dikkat çekiyor. Bankaların alımları artırdığı ülkeler arasında Kazakistan, Rusya ve Türkiye de bulunuyor. Bu ülkeler dolara olan bağlılıklarını azaltmak için altına yaptıklarını yatırımların oranını artırdılar.

Altın nasıl değerlenir?