Altın fiyatları sakinledi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 257 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.719 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 257,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 9 Temmuz altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 257 lira

ÇEYREK ALTIN: 424 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1730 lira

ALTININ KİLOGRAMI ARTIŞA GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 258 bin 500 lira, en yüksek 260 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 258 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 237 milyon 728 bin 80,44 lira, işlem miktarı ise 939,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 249 milyon 239 bin 288,99 lira oldu.