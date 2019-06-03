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Altın fiyatları günü yükselişle kapattı! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Tatil nedeniyle öğleden sonra piysaların kapanmasıyla Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,6 artışla 248,2 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Haziran güncel altın fiyatları...

13:41 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları günü yükselişle kapattı! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Tatil nedeniyle erken kapanan piyasalarda bugün çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet altını 1.674 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 248,2 liradan işlem gördü. İşte 3 haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 248,2 lira

Çeyrek altın: 410 lira

Cumhuriyet altını: 1.674 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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