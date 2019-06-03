Altın fiyatları günü yükselişle kapattı! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Tatil nedeniyle erken kapanan piyasalarda bugün çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet altını 1.674 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 248,2 liradan işlem gördü. İşte 3 haziran altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 248,2 lira
Çeyrek altın: 410 lira
Cumhuriyet altını: 1.674 lira
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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.317 dolar seviyesinden işlem görüyor.