Altın fiyatları hafta sonu artışa geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu artışa geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,08 artışla 244,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 245 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Haziran güncel altın fiyatları...