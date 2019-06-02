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Altın fiyatları hafta sonu artışa geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu artışa geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,08 artışla 244,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 245 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Haziran güncel altın fiyatları...

09:45 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları hafta sonu artışa geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu artışa geçerek 245 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.630 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 244,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 2 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 245 lira

Çeyrek altın: 404 lira

Cumhuriyet altını: 1.649 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.305 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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