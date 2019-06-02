Altın fiyatları hafta sonu artışa geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu artışa geçerek 245 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.630 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 244,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 2 Haziran altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 245 lira
Çeyrek altın: 404 lira
Cumhuriyet altını: 1.649 lira
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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.305 dolar seviyesinden işlem görüyor.