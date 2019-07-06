Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü?

Haftasonu altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftanın kapanış gününde düşüşe geçen altın fiyatları 252,2 lirada dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,2 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 252,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 410, 77 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1682 lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.