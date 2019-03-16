Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. eki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI



Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 228,1 lira

Çeyrek altın: 374 lira

Cumhuriyet altını: 1530 lira

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı

ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.