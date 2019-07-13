Altın fiyatları haftasonu ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 425 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.738 lira

İstanbul Kapalıçarşı’da 260,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,70 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 237,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,60 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.

AVRO BÖLGESİ SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256,0 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.407,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi