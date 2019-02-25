‘Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı olmayacak’ | 25 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Anbean takip edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda?

ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT

GRAM ALTIN

Alış 227,24 TL Satış 227,29 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,36 TL Satış 371,55 TL

YARIM ALTIN

Alış 724,44 TL Satış 743,10 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.500,00 TL Satış 1.523,00 TL

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79'luk artışla 227,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,74'lük kazançla bin 520 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,02'lik artışla 5,3260 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,77'lik yükselişle 6,0430 lira oldu. Geçen hafta 6,7550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69'luk primle 6,9370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 değer kazanarak 5,3310 liradan alıcı buldu.



“ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞLER KALICI OLAMAYACAK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen tarihi “katedilen önemli mesafeyi” gerekçe göstererek uzatacağını söylemesinin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının genel olarak haftaya yükselişle başladığına dikkati çeken Memiş, altının ons fiyatında 1.337 dolar direncinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Memiş, altının gram fiyatında ise bu hafta destek seviyelerinin takip edileceğine değinerek, düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin etti. Bugün veri akışı açısından sakin bir gün olacağını vurgulayan Memiş, gram altında 220 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.