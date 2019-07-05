Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı! Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın kapanış gününde düşüşe geçen altın fiyatları 252,2 lirada dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 252,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 411 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1682 lira

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.