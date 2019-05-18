Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 18 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları…

Hem yatırımcılar hem yatırım yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 249 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 249,20 liradan, bin 641 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 662 liradan, 227 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 231 liradan, bin 604 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 624 liradan, 802 liradan alınan Yarım Ziynet 812 liradan ve 401 liradan alınan Çeyrek Ziynet 406 liradan satıldı.

KÜRESEL ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin, Orta Doğu´daki gerilimlerin artmasıyla petrol üretimi kısıntısını azaltmayı görüşmek üzere bir araya geleceği haberleriyle karışık.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.54 düşüşle 72.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.32 artışla 63.07 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, doların güçlenmesiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.92 düşüşle 14.405 dolardan,

– altın, yüzde 0.60 düşüşle 1,278 dolardan,

– bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.7395 dolardan,

– platin, yüzde 1.51 düşüşle 821.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.81 düşüşle 1,314 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 406 liraya, Cumhuriyet altını da 1,680 liraya döndü.