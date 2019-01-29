Altın fiyatları hareketli! İşte 29 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın hem yerel hem de küresel gelişmelerden ciddi şekilde etkileniyor ve altın fiyatlarında bazı değişimler yaşanıyor. Altın fiyatları kaç lira oldu? Özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen çeyrek ve gram altın kaç lira?

ALTIN FİYATLARI 29 OCAK

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 221,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222 liradan, bin 462 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 483 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA GÜNCEL DURUM

Petrol fiyatları ABD´nin petrol kuyusu sayısının artması ve Çin´de görülen ekonomik yavaşlamanın petrol ithalatını azaltacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.5 düşüşle 60.1 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.04 düşüşle 52.06 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini ve ABD Merkez Bankası´nın (Fed) para politikası toplantısını beklerken temkinli davranmaları etkisiyle hafif düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.44 düşüşle 15.63 dolardan,

– altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,297.8 dolardan,

– bakır, yüzde 1.37 düşüşle 2.6915 dolardan,

– platin, yüzde 0.56 düşüşle 813.7 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.5 düşüşle 1,300 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,490 liraya döndü.