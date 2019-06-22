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Altın fiyatları kaç lira oldu? Seçim öncesi 22 Haziran altın fiyatları…

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 261,90 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 262,00 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…

08:34 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları kaç lira oldu? Seçim öncesi 22 Haziran altın fiyatları…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 262 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 261,90 TL'den alınırken, 261,99 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL'den alınırken, 423,47 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 825,95 TL'den alınıyor ve 847,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL'den alınıyor, 1.742,00 TL'den satılıyor.

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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