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Altın fiyatları ne durumda: 6 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi. İşte 6 Aralık güncel altın fiyatları…

08:11 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda: 6 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki son gelişmeler şu şekilde;

6 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 445,56 Lira

Gram Altın: 272,78 Lira

Yarım Altın: 891,13 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.833,00 Lira

Altın fiyatları: 3 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle;

– gümüş, değişim göstermeyerek 16.797 dolardan,

– altın, yüzde 0.14 artışla 1,482.30 dolardan,

– bakır, yüzde 0.08 düşüşle 2.657 dolardan,

– platin, yüzde 0.01 düşüşle 901.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.01 düşüşle 1,845.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,846 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları günün ilerleyen saatlerinde başlayacak olan ve üretim kısıntılarını sertleştirme kararı alınması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi hafif geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.37 düşüşle 62.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.13 dolardan işlem görüyor.

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