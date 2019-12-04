Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altında 4 Aralık fiyatları…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 445,20 Lira

YARIM ALTIN: 889,83 Lira

GRAM ALTIN: 273,26 Lira

ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 271,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 artışla 61.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.36 artışla 56.17 dolardan işlem görüyor.

ABD´nin Brezilya ve Arjantin´e ek gümrük vergisi uygulamasının küresel ticarete vereceği zarar etkisiyle altın fiyatları hafif yükseldikten sonra geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.02 artışla 16.84 dolardan,

– altın, yüzde 0.198 düşüşle 1,466.3 dolardan,

– bakır, yüzde 0.13 artışla 2.363 dolardan,

– platin, yüzde 0.13 düşüşle 898.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.08 düşüşle 1,823.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya yükseldi.