Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında 13 Eylül tarihli fiyatlar…

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 274,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275 liradan, bin 811 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 832 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 770 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 790 liradan, 885 liradan alınan Yarım Ziynet 895 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL

YARIM ALTIN: Alış 876,19 TL Satış 899,33 TL

GRAM ALTIN: Alış 272,43 TL Satış 272,49 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 439,47 TL Satış 449,66 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.826,00 TL Satış 1.854,00 TL

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası´ndan (ECB) gelen faiz indirimine rağmen Euro Bölgesi´nde devam eden resesyon endişelerine paralel olarak yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.22 artışla 18.21 dolardan,

– altın, yüzde 0.73 artışla 1,514.77dolardan,

– bakır, yüzde 0.75 artışla 2.634 dolardan,

– platin, yüzde 1.93 artışla 958.3 dolardan ve

– paladyum, yüzde 3.40 artışla 1,609.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,861 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları da Petrol İhraç Eden Ülkerler Örgütü´nün (OPEC) üyeleri ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun arz kısıntısına uyum oranı Ağustos ayında yüzde 136 düzeyine gerilediği açıklaması sonrası düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.74 artışla 59.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.10 artışla 54.58 dolardan işlem görüyor.