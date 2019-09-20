Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında 20 Eylül tarihli güncel fiyatlar…

Altın fiyatları ulusal ve küresel piyasalarda meydana gelen gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcıların ve vatandaşların gözü dalgalı hareketini sürdüren güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 275,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,40 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 792 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.

20 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 877,26 TL Satış 899,95 TL

GRAM ALTIN: Alış 276,50 TL Satış 276,55 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 440,00 TL Satış 449,97 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.822,00 TL Satış 1.850,00 TL

YÜKSELEN PETROL FİYATLARI EMTİA PİYASASINI ETKİLİYOR

Petrol fiyatları Pazar günü Suudi Arabistan petrol saha ve tesislerine yapılan saldırının ardından petrol talebinin karşılanamayacağı gelişmelere paralel olarak yükseldi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.29 artışla 64.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 58.55 dolardan işlem görüyor.

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası jeopolitik gerilimlerin devam etmesiyle 1.500 doların üzerinde.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 17.915 dolardan,

– altın, yüzde 0.50 düşüşle 1,508.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.61 dolardan,

– platin, yüzde 0.71 artışla 941.2 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.94 artışla 1,612.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya çıkarken, Cumhuriyet altını da 1,859 lira oldu.