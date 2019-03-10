Altın fiyatları ne kadar? İşte en güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Mart Pazar günü altının gram fiyatı 227 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Yatırım yapanların en çok tercih ettiği çeyrek altın ise 364 TL'den alınıp 372 TL'den satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 1.299 dolar olduğu aynı dakikalarda cumhuriyet altını ise 1.511 TL'den alınıp 1.534 TL'den satılıyor.

ALTIN HAFTALIK BAZDA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.