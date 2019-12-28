Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,41 lira oldu. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum…

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü Pekin ve Washington´ın söz konusu sürecin tamamlanması için gerekli prosedürler üzerine çalıştıklarını ve sıkı iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.67 düşüşle 17.87 dolardan,

– altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,514.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.16 düşüşle 2.8445 dolardan,

– platin, yüzde 0.38 düşüşle 949.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.26 artışla 1,873.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,940 liraya geriledi.

ABD ve Çin ticaret savaşının sona ermesinin ardından, yeni verilerin ABD tüketicilerinin yaptığı online alışverişin rekor düzeylere ulaştığını göstermesiyle petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.06 artışla 67.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 artışla 61.78 dolardan işlem görüyor.