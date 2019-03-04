Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altına yatırım yapmak isteyen veya sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatının güncel durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatındaki yükseliş durdu ve dolardaki dalgalanma nedeniyle de düşüşe geçti. Gram altın fiyatı, 4 Mart Pazartesi günü 223,82 TL’den satışa sunuldu. Çeyrek altın ise 369,46 TL’den alıcı buluyor. Cuma günü İstanbul Kapalıçarşı’da 226 liradan alınan gram altın 226,20 liradan, 364 liradan alınan çeyrek altın da 369 liradan haftayı kapattı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Son zamanlarda çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, daha uygun fiyatlı olan gram altının tercih edilmesine yol açtı. Bu doğrultuda gram altın büyük bir ilgi görüyor. Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 4 Mart Pazartesi 223,77 TL'den alınıp 223,82 TL'den satılarak başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Tahtını gram altına kaptırmaya yakın gözükse de, çeyrek altın uzun yıllar boyunca en önemli yatırım ve hediye aracı olarak görüldü. Çeyrek altın düğünlerde de akla gelen ilk hediyedir, aynı şekilde birikim açısından da yastıkaltı biriktirilen altınların büyük çoğunluğu çeyrek altındır.Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 361,25 TL ‘den alınırken 369,46 TL'den satılıyor.

“ALTINA YATIRIM YAPMANIN TAM VAKTİ”

Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, “Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla da fiyatların yükselişe geçeceğini savunan Başkentli, “Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük. 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok” diye konuştu.