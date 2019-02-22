Altın fiyatları neden yükseldi? Altın fiyatlarını ne bekliyor?

Altın fiyatları dün kapanışta ve bu sabah bir miktar gerilese de hafta başından itibaren yaşanan hareket dikkat çekti. Gram altının fiyatı 230 TL'ye kadar yükseldi.

Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altında yaşanan bu hareket hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Altının dün ve bugün yönünü aşağı çevirdiğini belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Hafta başından itibaren bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş dışarıdan kaynaklanan bir yükselişti. Biraz spekülatif bir yükselişti bana göre. Daha bir hafta önce Goldman Sachs altının ons fiyatının 1425 dolar olacağını söylemişti. Bu alıcı getirmeye yönelik bir hareketti. Onda da başarılı olamadılar. ABD ile Çin arasında uzlaşılıyor havası yaratıldı. Altın kazanımlarının çoğunu geri verdi. “ dedi.

“KISA VADEDE BEKLENTİ 1285-1345 DOLAR SEVİYESİ”

Dolar/TL'nin 5.25 seviyelerinden 5.32’lere kadar yükseldiğini ve bundan kaynaklı içeride 24 ayar altının gram fiyatının 230 TL’ye kadar çıktığını söyleyen Yıldırımtürk, “Dün altın, dışarıdan değer kaybedince günü 228’den kapatmıştı. Bu sabah 226 seviyelerine indi. Altının gram fiyatında bu sene 220-225 arasında dalgalı bir seyir göreceğiz. Bu dalgalanmalar yurt dışı kaynaklı olabilir. Orta ve uzun vadeli gerilemelerde altının ons fiyatı 1885-1200 dolar olabilir. Kısa vadede ise beklenti 1285-1345 dolar seviyesinde. “ bilgisini paylaştı. Yıldırımtürk, yıl sonu dolar beklentisinin ise 6.00-6.10 TL olduğunu ifade etti.