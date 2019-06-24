Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.745 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,9 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 24 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 257,9 lira

Çeyrek altın: 426 lira

Cumhuriyet altını: 1.739 lira

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Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, 1.402,95 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, “Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, “Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz.” dedi.

Memiş, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD’de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI 6 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Jeopolitik riskler ve dolardaki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.411,9 doları gördü.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, bu hafta 1.411,9 dolar ile 4 Eylül 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Değer kazancını üst üste 5. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, bu haftayı yüzde 4,30 primle 1.399,08 dolardan tamamladı. Ons altın, yatırımcısına yılbaşından bu yana da yüzde 9,1 kazandırdı.

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