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Altın fiyatları sakin başladı! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,04 azalışla 250,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise benzer seviyelerde hareket ederek 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altı ne kadar? İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları...

07:58 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları sakin başladı! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne sakin başlayarak 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 28 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 250,4 lira

Çeyrek altın: 413 lira

Cumhuriyet altını: 1.686 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.282,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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